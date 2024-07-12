İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı
İstanbul Avcılar’da çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde meydana geldi.
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İddiaya göre, sokak üzerinde çöp atmaya çalışan bir vatandaş, çöp konteynerinin içinden sesler duydu.
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Konteynerin içine baktığında ise poşetin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.
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İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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