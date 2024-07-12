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İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı

İstanbul Avcılar’da çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı - Resim: 1

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde meydana geldi.

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İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı - Resim: 2

İddiaya göre, sokak üzerinde çöp atmaya çalışan bir vatandaş, çöp konteynerinin içinden sesler duydu.

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İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı - Resim: 3

Konteynerin içine baktığında ise poşetin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.

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İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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