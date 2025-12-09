  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var - Resim: 1

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul’da silahlı terör örgütü DEAŞ hakkında çalışma başlatıldı. 

1 / 7
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var - Resim: 2

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü veya destekleyici paylaşımlar yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. 

2 / 7
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var - Resim: 3

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

3 / 7
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var - Resim: 4
4 / 7