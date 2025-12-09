İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul’da silahlı terör örgütü DEAŞ hakkında çalışma başlatıldı.
Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü veya destekleyici paylaşımlar yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)
