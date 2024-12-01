İstanbul'da ''dedikodu'' kavgası: Önce tornavidayla saldırdı, sonra motosikleti merdivenlerden attı
İstanbul Şişli'de bir kişi kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttığını iddia ettiği komşusuna tornavidayla saldırdı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrılırken, 1 gün sonra olay yerine gelen şahıs, lastiğini patlattığı park halindeki motosikleti merdivenlerden attı.
Kaynak: DHA
Olay, 28 Kasım saat 01.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki bir binada yaşayan İ.O., arkadaşı S.Y.’nin (25) kız arkadaşı hakkında dedikodu çıkarttı.
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Bunu öğrenen S.Y., eline tornavida alıp İ.O.’nun yaşadığı bina önüne geldi. Burada tornavidayla komşusuna saldıran S.Y.’yi araya giren vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
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LASTİĞİNİ PATLATTIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI
Gece saatlerinde bina önüne gelen S.Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen S.Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı.
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Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından İ.O.’nun savcılığa giderek şikayette bulunacağı öğrenildi. (DHA)
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