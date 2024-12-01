İstanbul'da ''dedikodu'' kavgası: Önce tornavidayla saldırdı, sonra motosikleti merdivenlerden attı

LASTİĞİNİ PATLATTIĞI MOTOSİKLETİ MERDİVENLERDEN ATTI

Gece saatlerinde bina önüne gelen S.Y., park halindeki motosikletin lastiğini patlatıp yere düşürdü. 2 gün sonra olay yerine bir kez daha gelen S.Y. bu kez de motosikleti merdivenlerden attı.