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  4. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı

İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı

İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.

Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

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Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. 

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Çatıdaki kişi sarkılarak kendini aşağıya bıraktı.

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Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı. 

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