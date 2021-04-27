İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı
İstanbul Bağcılar'da 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin içinde mahsur kalan bir kişi, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atladı. Alevlerden kaçan kişinin çatıdan atlama anları kameralara yansıdı.
Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdaki yangında bir kişi alevlerin arasında mahsur kaldı.
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Çatıdaki kişi sarkılarak kendini aşağıya bıraktı.
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Mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi yaralandı.
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