İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı
İstanbul Avcılar'da sahilde birlikte yürüyüş yaptığı kadını darbeden şüpheli gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahilde yürüyüş yapan çiftin arasında çıkan tartışmada, M.A., kadına yumruk atmaya başladı.
1 / 6
Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
2 / 6
M.A.'nın darbettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
3 / 6
Çevredekiler, M.A.'nın kadını darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)
4 / 6