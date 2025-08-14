  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da dehşet anları: Kadına defalarca yumruk attı

İstanbul Avcılar'da sahilde birlikte yürüyüş yaptığı kadını darbeden şüpheli gözaltına alındı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahilde yürüyüş yapan çiftin arasında çıkan tartışmada, M.A., kadına yumruk atmaya başladı. 

Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. 

M.A.'nın darbettiği kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

Çevredekiler, M.A.'nın kadını darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

