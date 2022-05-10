İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada
Beyoğlu'nda 28 yaşındaki gencin darp edilip kalbinden bıçaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, önceki gün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde arkadaşlarının yanına giden Faruk A. (37), yolda karşılaştığı Samet C.'yi (28) cep telefonunu çalmakla suçladı.
İddiaya göre C., bir anda Faruk A.’nın cep telefonunu alınca aralarında tartışma çıktı. O esnada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.’nın arkadaşları Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) ile C. arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada 3 şahıs, kaçan C.’yi bir süre peşinden kovaladı. Sokak arasındaki bir binaya giren C.’yi yakalayan şahıslar, burada onu yumruk ve tekmelerle darp etti.
Köşeye sıkıştırıp kalbinden bıçakladı
Kavganın ardından şahısların elinden kurtulmayı başaran C., bu kez de bulvar üzerinde koşmaya başladı. Arkasından kovalamaya devam eden 3 şahıstan biri, kaldırımda köşeye sıkıştırdığı Samet C.’yi kalbinden bıçakladı. Can havliyle tekrardan kaçmaya başlayan ağır yaralı genç, bir süre sonra yere yığılırken, Tuncay B. ve İbrahim B. ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde genç şahıslardan kaçarak binaya sığınıyor. Binaya giren şahıslar genci sokakta darp ediyor. Şahısların elinden kurtulan genç koşarak kaçıyor, diğerleri de arkasından kovalıyor. Genci kaldırımda sıkıştıran şahıslardan biri onu kalbinden bıçaklıyor. Genç can havliyle tekrardan koşarak kaçıyor. Şahıslardan olay yerinden ayrılıyor.