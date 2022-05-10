İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada

İddiaya göre C., bir anda Faruk A.’nın cep telefonunu alınca aralarında tartışma çıktı. O esnada tartışmanın üzerine gelen Faruk A.’nın arkadaşları Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) ile C. arasında kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada 3 şahıs, kaçan C.’yi bir süre peşinden kovaladı. Sokak arasındaki bir binaya giren C.’yi yakalayan şahıslar, burada onu yumruk ve tekmelerle darp etti.