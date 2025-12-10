İstanbul'da dehşet evi! Silah zoruyla girdikleri evde aileye kabusu yaşattılar!

'ALTINLARI VERMEZSENİZ SİZİ ÖLDÜRÜRÜM, DİYE TEHDİT ETMİŞLER '

R.H.'nin oğlu B.M. "Ben çalışırken teyzem beni aradı. Hırsızların evi bastığını söyledi. Ben geldiğimde annemi falan hep bantlamışlar. Silahla onu tehdit etmişler. Benim 3 yaşındaki kardeşimi de darbettiler. Annemi ise gözünden darbettiler. Silahlı 2 kişiydiler, motosiklet ile geldiler. 'Altınları vermezseniz sizi öldürürüm' diye tehdit etmişler. Annem kolumdakileri çıkartıyor. Ardından yatak odasına girip her şeyi dağıtıyorlar. O sırada benim 20 yaşındaki kardeşim geliyor, kapıyı çalıyor. Sanki onun babasının evi, şüpheli çok rahat bir şekilde kapıyı açıyor. Kardeşim siz kimsiniz diyerek bir kişinin üzerine saldırıyor. Diğeri de gelip kardeşimi darbedip kaçıyorlar. Motosiklet plakasız, kardeşim bir süre peşlerinden koşuyor yakalamak için. Ardından polislere haber verdik, polisler geldi inceleme yaptılar, bekliyoruz. Annem, 3 yaşındaki ve 20 yaşındaki kardeşim şu an hastanedeler, darp raporu almak için. Ondan sonra karakola gidip şikayetçi olacağız. Zararımız 200 bin liraya yakın' dedi.