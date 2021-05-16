İstanbul'da dehşet... Kendisini döven adama kurşun yağdırdı
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 3 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenledi.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 3 kişi sokak üzerindeki araç kiralama firmasına baskın düzenledi.
İş yerine giren saldırgan, içerideki 2 kişiyi silah doğrultarak darp etti. Darp edilenlerin karşılık vermesi üzerine çıkan arbedede baskın yapan grup kaçmaya başladı.
O esnada silah doğrultan şahıs tabancasını yere düşürünce darp edilen şahıslardan biri silahı alarak grubun arkasından ateş açtı. Baskın yapan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI KISKIVRAK YAKALADI Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp edildikten sonra grubun arkasından silahla ateş açan Ahmet D. ve Mahmut D'yi yakaladı.