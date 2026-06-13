İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti!

Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen, talihsiz şoför olaydan tam 7 gün sonra hayatını kaybetti.