İstanbul'da dehşet: Taksici-yolcu tartışması cinayetle bitti!
İstanbul Şişli'de taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada yolcusu B.İ. (34) tarafından başından yumruklanan 57 yaşındaki taksi şoförü E.Ç., 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İstanbul'un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi'nde 5 Haziran gecesi taksi ücreti anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma, ölümle sonuçlandı. 34 yaşındaki yolcu B.İ.'nin yumruklu saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 57 yaşındaki taksi şoförü E.Ç., kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Ücret Tartışması Kanlı Bitti
Olay, 5 Haziran tarihinde gece saat 00.10 sularında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Taksisine binen yolcu B.İ. ile taksi şoförü E.Ç. arasında, varış noktasında ödenecek ücret konusunda sözlü bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüşen kavgada yolcu B.İ., 57 yaşındaki şoförün başına sert bir yumruk attı. Aldığı ağır darbenin etkisiyle yere yığılan talihsiz adam, bilincini kaybetti.
Çevredeki vatandaşların acil ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen, talihsiz şoför olaydan tam 7 gün sonra hayatını kaybetti.
Meslektaşlarından Meydan Dayağı
Saldırının hemen ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli B.İ., çevredeki polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay anında bölgede bulunan diğer taksi şoförlerinin, meslektaşlarını ağır yaralayan zanlıya tepki göstererek darbettiği anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önceden 1 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli B.İ., şoförün ölümünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.