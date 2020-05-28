İstanbul'da dehşete düşüren anlar! Canlarını zor kurtardılar
Avcılar’daki Firuzköy Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bahçe katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallede korku ve paniğe neden olan yangında, binada oturanlar hemen dışarıya çıkarak canlarını kurtardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, Kerim Tekin Sokak’taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı.
İddiaya göre, burada oturanlar piknik tüpü ile çay içtikten sonra buradaki televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdikten sonra duman, ardından alevler yükseldi.
Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi.