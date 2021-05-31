İstanbul'da dehşete düşüren anlar... Kadının yüzüne böyle tekme attı
Şaşkına çeviren olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Biri kadın Afrikalı 2 kişinin 600 Euro parası çalındı. Afrikalılar ile şahıslar arasında 'paramı çaldın' kavgası çıktı.
Şaşkına çeviren olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Biri kadın Afrikalı 2 kişinin 600 Euro parası çalındı. Afrikalılar ile şahıslar arasında 'paramı çaldın' kavgası çıktı.
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Çıkan kavgada kadın, hırsızlık şüphelilerini polis çağırarak bırakmak istemedi. Aralarında çıkan kavgada şüphelilerden birisi Afrikalı kadının suratına tekme attı.
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Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetçi olduğu söylenen kadın ile bir şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polisin çalışması devam ediyor.
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