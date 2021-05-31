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  4. İstanbul'da dehşete düşüren anlar... Kadının yüzüne böyle tekme attı

İstanbul'da dehşete düşüren anlar... Kadının yüzüne böyle tekme attı

Şaşkına çeviren olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Biri kadın Afrikalı 2 kişinin 600 Euro parası çalındı. Afrikalılar ile şahıslar arasında 'paramı çaldın' kavgası çıktı.

Şaşkına çeviren olay, önceki gün Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Biri kadın Afrikalı 2 kişinin 600 Euro parası çalındı. Afrikalılar ile şahıslar arasında 'paramı çaldın' kavgası çıktı.

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Çıkan kavgada kadın, hırsızlık şüphelilerini polis çağırarak bırakmak istemedi. Aralarında çıkan kavgada şüphelilerden birisi Afrikalı kadının suratına tekme attı.

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Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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Olay yerine kısa sürede gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetçi olduğu söylenen kadın ile bir şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polisin çalışması devam ediyor.

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