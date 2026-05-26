İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
İstanbul Şişli'de bir iş yerinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 12 kurşunla vurulan D.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bir kişi bacağından yaralandı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde bulunan D.C. ile E.K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Görgü tanıkları E.M. ve A.K.’nın polise verdiği bilgiye göre kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. İddiaya göre E.K.’nin arkadaşı E.Ş. ile D.C. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
12 KURŞUN İSABET ETTİ
Çıkan silahlı kavgada E.Ş. sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı halde araçla olay yerinden uzaklaşan E.Ş. hastaneye kaldırıldı. D.C. ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 10 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan D.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. C.’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE
Olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri delil toplarken, olaya karışan ve olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.