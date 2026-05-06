İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşi N.E.'nin evini basan R.E., eşini silahla ağır yaraladı. Olay sırasında eşinin ailesine saldıran R.E., kayınvalidesi D.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kağıthane'de, R.E. (33), boşanma aşamasındaki eşi N.E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada R.E., eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı B.E. (32) ile annesi D.A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan D. A., R.E.'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü. E.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, silahla ağır yaralanan N. E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen R.E., boşanma aşamasındaki eşi N. E.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan R.E., yanında bulunan ruhsatsız silahla ateş açarak eşi N.E.'yi boyun, yanak ve çene kısmından yaraladı.
KAYINVALİDE DAMADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Bunun üzerine R.E., olay sırasında evde olan baldızı B.E. (32) ile annesi D.A.'yı (58) darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan D.A., R.E.'yi göğsünden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan G.G.’nin ise korkarak odanın kapısını kapatıp içeride beklediği öğrenildi.
AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda R.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan N.E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide D.A. ve B.E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.