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İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Avcılar sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kadın cesedi buldu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 1

İstanbul Avcılar'a bağlı Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kadın cesedi buldu. 

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İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 2

Vatandaşların durumu bölgedeki özel güvenlik görevlilerine bildirmesinin ardından, olay yerine hızla polis, deniz polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 3

Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. 

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İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu - Resim: 4

Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıld

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