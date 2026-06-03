İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Avcılar sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kadın cesedi buldu. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: DHA
İstanbul Avcılar'a bağlı Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde hareketsiz yatan bir kadın cesedi buldu.
1 / 7
Vatandaşların durumu bölgedeki özel güvenlik görevlilerine bildirmesinin ardından, olay yerine hızla polis, deniz polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 7
Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı.
3 / 7
Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıld
4 / 7