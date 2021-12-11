İstanbul'da denize uçan otomobili iple bağladılar
İstanbul Tuzla Mercan Sahilde yolun dar olmasından dolayı denize uçan otomobili dalga götürmesin diye iple direğe bağladılar. .
İlginç kaza akşam saatlerinde Tuzla'da bulunan Mercan sahilde meydana geldi. İddiaya göre hatalı park ve yolun dar olmasından dolayı araç sürücüsü yaklaşık 2 metre yükseklikten denize uçtu.
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Kendi imkânları ile otomobilden çıkan sürücü deniz dalgalarının aracı götürmesinden korktuğu için otomobili iple direğe bağladı.
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Yaşanan kazadan dolayı saatlerce dalgaların içinde kalan otomobil kullanılmaz hale geldi.
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Olay yerine gelen vinçle denizden çıkarılan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.
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