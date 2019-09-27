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  3. 27 Eylül 2019 10:10

İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 şiddetinde depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti. Bazı veliler tedirgin olmadıklarını söy

İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi.

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İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah

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İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı.

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İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah

Yaşanan depremin ardından veliler çocuklarını okula gönderdi. Ataşehir, Maltepe ve Bahçelievler'de çocuklarını okullarına bırakan bazı veliler okula devam etmesinin gerektiğini söylerken, bazı veliler tedirgin olduklarını belirtti.

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