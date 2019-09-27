İstanbul'da deprem sonrası okullarda bu sabah
İstanbul'da dün yaşanan 5.8 şiddetinde depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti. Bazı veliler tedirgin olmadıklarını söy
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından bazı vatandaşlar, geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi.
AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı.