İstanbul'da depremin en çok yıkıma yol açacağı 8 ilçe açıklandı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bakımından İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı.
Marmara bölgesinde beklenen büyük deprem için uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Büyük yıkıma yol açacağı tahmin edilen olası Marmara depremi en çok da megakent İstanbul'u vuracak. Peki depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Görür, Adalar ve Kumburgaz faylarının kırılması durumunda 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşanabileceğini belirtti. Uzmanlara göre, bu büyüklükteki bir sarsıntı İstanbul'da ciddi yıkımlara neden olabilir.
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde kırılma potansiyeli yüksek olan fay hatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Adalar fayı en fazla 7, Kumburgaz fayı ise minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretiyor. İkisi birden kırılırsa, ortalama 7.5 büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 2 dakika sürecek. Eğer tek bir fay kırılırsa, sarsıntı 1 dakikadan fazla sürebilir. Bütün simülasyonlar 7.5 üzerinde yapılıyor."
Görür, İstanbul’un bazı bölgelerinin zemin yapısı nedeniyle depremi çok daha şiddetli hissedeceğini belirtti.