İstanbul'da depremin en çok yıkıma yol açacağı 8 ilçe açıklandı

Marmara bölgesinde beklenen büyük deprem için uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geliyor. Büyük yıkıma yol açacağı tahmin edilen olası Marmara depremi en çok da megakent İstanbul'u vuracak. Peki depremden en çok hangi ilçeler etkilenecek? Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin İstanbul'u nasıl etkileyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.