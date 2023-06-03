İstanbul'da derenin rengi değişti; İSKİ'den açıklama geldi

Yaşanan hadise nedeniyle ekiplerin tespit, denetim ve numune alma işlemleri amacıyla bölgeye intikal ettiği aktarılan açıklamada, "Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre herhangi bir zararlı veya toksik parametreye rastlanmamıştır. Renk değişiminin neden kaynaklandığı henüz tespit edilememiş olup renk değişimine neden olan kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.