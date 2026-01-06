İstanbul'da dev dalgalara meydan okuyan 3 kişi kabusu yaşadı! Bacakları kırıldı
İstanbul Kadıköy'de fırtınalı havada deniz girmek isteyen 3 kişi, dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan 3 kişinin bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi
. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
