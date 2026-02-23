İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 23 ilçede yüzlerce sokak karanlığa gömülecek
İstanbul’da enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 24 Şubat 2026 Salı günü, Avrupa Yakası'ndaki 23 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) paylaştığı listeye göre, Beşiktaş, Esenyurt, Fatih ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede mahalle mahalle elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 24 Şubat 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
