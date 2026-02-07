İstanbul'da dev siteyi ayağa kaldıran olay: 5 milyon TL buhar oldu!

İsmini vermek istemeyen başka bir site sakini ise, "24 Ocak 2026 yılında birinci olağan kongremiz vardı. Bu seçimin bir kısmı üç tane blokla gerçekleştirildi. Sorunsuz devam ederken bir anda yönetim seçimleri iptal ettiklerini ifade etti. Fakat güvenlik sorunu yok. Daha sonra 31 Ocak 2026 tarihinde ikinci olağan seçimimizi bütün siteleri tamamında normal bir şekilde yaptık. Bir güvenlik sorunu yaşamadık. Bütün bloklarda temsilciler seçildi. Bu temsilci arkadaşlar daha sonra yönetimi oluşturdular. Karar defterini de aldılar. Bütün yasal işlemleri gerçekleştirdiler ve bankalarda hesaplar yeni yönetime geçti. Şu anda yeni yönetim eski yönetimden devralmak istiyor tesisi. Her şey, para, yönetim, her şey şu anki yeni yönetimde olması gerekiyor yasal olarak. Fakat eski yönetim bir türlü burayı teslim etmek istemiyor ve bugün 5 milyon para hareketi olmuş saat 18.00'dan sonra tamamen usulsüz yasadışı bir şekilde. 20 milyonun üzerinde SGK borcu çıktı. Başka borçlarında olduğunu düşünüyoruz. Kötü yönetilen bir site burası, tüm Türkiye'de bu site yönetimleri ayyuka çıktı zaten. Biz malikler olarak buna son vermek istiyoruz. İnşallah biz hep birlikte buna son vereceğiz" diye konuştu.