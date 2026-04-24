İstanbul'da dev tarihi eser operasyonu: Emniyetin bahçesi müzeye döndü!

Buna göre 41 Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti'nin farklı dönemlerine tarihlenen taşınmazlara ait olan ve İstanbul’un farklı noktalarında bulunan tarihi çeşmelerden çalınan musluklar, 17 tane Antik Yunan, Roma ve Bizans devirlerine ait olduğu değerlendirilen sikke grubu, 15 Osmanlı dönemine ait atama, nişan ve imtiyaz belgesi niteliği taşıyan Padişah Beratı, 13 adet Tophane işi fincan ve fincan altlıkları, 9 adet Türk seramik sanatının ve geleneksel formlarını içerisinde barındıran sürahi grubu ve mangal, 8 adet Geç Bizans dönemi karakteristiği taşıyan dini ve sanatsal değerleri yüksek İkona, 8 adet Türk maden sanatının ve gündelik yaşam kültürünü yansıtan tarihi ibrik, 6 adet farklı çerçeve içerisinde el yazması belgeler, 5 adet Antik Dönemde aydınlatma aracı olarak kullanılan pişmiş toprak kandil, 5 adet klasik Osmanlı çini sanatı (özellikle İznik veya Kütahya üslubu) karakteristiği taşıyan karo parçaları, 4 adet 19. yüzyıla ait içerisinde ünlü Fransız ressamların yer aldığı yağlı boya tabloları, 2 adet Geleneksel Türk kültürünü yansıtan Batı Anadolu Türk sanatı etkilerini barındıran el dokuması Uşak Halısı, Osmanlı Yeniçerileri ve Leventlerin kullandığı sap kısmı Mors dişinden imal edilmiş bir kını ile birlikte yatağan, askeri hatıra niteliği taşıyan 2 adet Enveriye Kama, 1 adet pişmiş toprak amfora, 2 adet Hat Levha, lüle taşı ve çeşitli objeler yer alıyor.