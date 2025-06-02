İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti!
İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen ağaç, 3 aracın üstüne devrildi. Olayda hasar gören araçlar, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Olay saat 18:00 sıralarında Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerindeki yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, kökünden koparak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.
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Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.
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Olayda ağacın üzerine devrildiği araçlar kullanılamaz hale geldi.
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