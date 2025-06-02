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  4. İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti!

İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti!

İstanbul Beşiktaş'ta yaklaşık 150 yıllık olduğu öğrenilen ağaç, 3 aracın üstüne devrildi. Olayda hasar gören araçlar, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti! - Resim: 1

Olay saat 18:00 sıralarında Türkali Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak üzerindeki yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen ağaç, kökünden koparak park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. 

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İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti! - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

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İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti! - Resim: 3

Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. 

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İstanbul'da devrilen ağaç 3 aracı pert etti! - Resim: 4

Olayda ağacın üzerine devrildiği araçlar kullanılamaz hale geldi.

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