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  3. 26 Mayıs 2020 08:45

İstanbul'da dikkat çeken ''koronavirüs'' hazırlığı! Böyle görüntülendi..

Türkiye'de normalleşme planları atılırken, İstanbul'da da sosyal alanlarda sosyal mesafeli hazırlıklar başladı.

İstanbul'da dikkat çeken ''koronavirüs'' hazırlığı! Böyle görüntülendi..

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemi ilan edilen koronavirüs salgınında artık yeni döneme giriliyor. Sosyal mesafenin, maske ve tedbirlerin hayatımızın bir parçası olduğu yeni dönemde açık hava alanları da bu uyarılara göre hazırlanıyor. Reuters'ın İstanbul'dan servis ettiği bu fotoğraflarda sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık yapılıyor.

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İstanbul'da dikkat çeken ''koronavirüs'' hazırlığı! Böyle görüntülendi..

Koronavirüs nedeniyle yeni dönemde artık sosyal mesafeyi koruyacağız. Özellikle toplu olmamız gereken alanlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor.

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İstanbul'da dikkat çeken ''koronavirüs'' hazırlığı! Böyle görüntülendi..

Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda İstanbul'daki park alanı daire içine alınıyor.

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İstanbul'da dikkat çeken ''koronavirüs'' hazırlığı! Böyle görüntülendi..

İşte Reuters'ın dünyaya servis ettiği o görüntüler...

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