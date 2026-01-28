İstanbul'da doğal gaz kutusuna çarpan otomobil takla attı, mahalleli bir faciadan döndü

Mahalle sakinlerinden V.K., "Allah'tan çocuk yoktu. Çocuklar buralarda oyun oynardı. Sabah erken saatlerde olduğu için burada kimse yoktu. Kaza öğlen saatlerinde yaşansaydı facia olurdu. Kötü kaza oldu, sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Doğal gaz patladığı için oldukça koku vardı ekipler müdahale etti. Burası tehlikeli bir yokuş" dedi.