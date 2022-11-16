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İstanbul'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi.

İstanbul'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Fatih'teki patlama akşam 20.45 sıralarında Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı.

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İstanbul'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI
Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

10 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3'ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

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İstanbul'da doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı.

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