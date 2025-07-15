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İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Olayda 2 işçi yaralandı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 16.00 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta meydana geldi. İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Borunun patlamasıyla birlikte bölgede panik yaşandı.

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İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 İSKİ çalışanı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var - Resim: 3

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgedeki gaz akışı kesilirken, ekiplerin inceleme ve onarım çalışmaları sürüyor. (DHA)

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İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var - Resim: 4
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