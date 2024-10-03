İstanbul'da doğalgaz patlaması: 1 yaralı var
İstanbul Kadıköy'de dört katlı bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluşurken, bir kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi'nde dört katlı bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
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Patlama sonucu çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluşurken, bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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Patlamanın ardından yaşananları anlatan mahalle sakini, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Yanıkları olan bir kişi vardı. Patlamanın neden kaynaklandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka görgü tanığı ise "Şiddetli bir patlama oldu. Doğalgaz sıkışmasından patlama olmuş, pencerenin karşı çatıya uçmasını gördük. Bir kişi yaralandı. Deprem oldu sandık, hepimize geçmiş olsun" dedi.
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