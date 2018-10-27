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  3. 27 Ekim 2018 17:27

İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler

Dünyanın merakla takip ettiği Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler...

İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla bugün İstanbul'da yapılıyor. Zirve için Merkel ve Putin İstanbul'a geldi. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Başbakanı Macron ile bir araya geldi.

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İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

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İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler

Almanya Başbakanı Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

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İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler

Merkel, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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