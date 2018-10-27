İstanbul'da Dörtlü Suriye Zirvesi'nden tarihi kareler

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla bugün İstanbul'da yapılıyor. Zirve için Merkel ve Putin İstanbul'a geldi. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Başbakanı Macron ile bir araya geldi.