İstanbul'da dudak uçuklatan operasyon: Kilolarca altın ve gümüş ele geçirildi
Altın ve kıymetli maden ticaretinde usulsüz işlem yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 39 kilogram altın, 60 kilogram gümüş, 50 Cumhuriyet altını ve nakit para ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini E.K.'nin yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suiistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
"Suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.