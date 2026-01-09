İstanbul'da dudak uçuklatan operasyon: Kilolarca altın ve gümüş ele geçirildi

"Suç örgütüne üye olma', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet', '4749 Sayılı Kanunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.