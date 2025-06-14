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İstanbul'da düğün eğlencesi ortalığı cehenneme çevirdi

İstanbul Avcılar'da düğün sırasında atılan hava fişekler nedeniyle site bahçesinde yangın çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da düğün eğlencesi ortalığı cehenneme çevirdi - Resim: 1

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak'taki sitenin bahçesinde çıktı. İddiaya göre; sitedeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle parktaki ağaçlar alev aldı. 

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İstanbul'da düğün eğlencesi ortalığı cehenneme çevirdi - Resim: 2

Yangına müdahale eden çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

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İstanbul'da düğün eğlencesi ortalığı cehenneme çevirdi - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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İstanbul'da düğün eğlencesi ortalığı cehenneme çevirdi - Resim: 4
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