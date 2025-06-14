İstanbul'da düğün eğlencesi ortalığı cehenneme çevirdi
İstanbul Avcılar'da düğün sırasında atılan hava fişekler nedeniyle site bahçesinde yangın çıktı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak'taki sitenin bahçesinde çıktı. İddiaya göre; sitedeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle parktaki ağaçlar alev aldı.
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Yangına müdahale eden çalışanlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)
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