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  4. İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi

İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi

İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında ve arka koltuğunda 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi - Resim: 1

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak’ta uygulamaya başladı. O sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu.

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İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi - Resim: 2

Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü. 

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İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi - Resim: 3

Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. 

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İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi - Resim: 4

Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.

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