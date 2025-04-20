İstanbul'da durdurulan araçta 2'si zehirli 3 yılan ele geçirildi
İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında ve arka koltuğunda 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak’ta uygulamaya başladı. O sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu.
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Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü.
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Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu.
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Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.
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