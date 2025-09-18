İstanbul'da eczaneye ''haraç'' kurşunu!

"Beni dışarı çağırdılar, konuşturmaya değil darp etmeye gelmişler"

Eczane sahibi Ö.B., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı, "Cemil Meriç Mahallesi'nde Mehtap Eczanesi'nde çalışmaktayız. Daha önceden herkesin başına bela olan, gasptan, çalıntı motosiklet, araba hırsızlığından içeri girip sonra salıverilen kişiler tarafından darp edildim. Darp edildikten sonra benden 200 bin dolar haraç istediler. Bunu emniyetteki ifadelerimde de dile getirdim. Bu şahıslar halen dışarıda. 'Bu parayı vermeyeceğim' dedikten iki gün sonra eczanemizi kurşunlattılar. Bunlar çete olmuşlar, herkese kurşun atan, başına bela olan, hırsızlık yapan, herkese zarar veren kişiler. Daha önce bir pastanede de şahsı darp ediyorlar, elindeki parayı alıyorlar, yine içeri giriyorlar ve yeni çıktılar hapisten. Aynı şekilde devam ediyorlar. Polise gerekli ifadeleri ve isimleri verdik ve emniyet tarafından aranıyorlar. Eczaneyi açtığımızda bir baktık komple eczane kurşunlanmış vaziyette emniyette bunun bütün kamera görüntüleri var" dedi.

Darp olayını anlatan B., "Eczaneye geldiklerinde 'bir dakika dışarı gelir misin' diyerek çıkarttılar. Konuşacağız sandım ama 4-5 kişi pusuya düşürdü. Ellerinde bıçak vardı. Bıçak sallayamadılar ama darp ettiler. Kamera görüntülerinde de her şey belli. Buradaki esnaf da şahit. Şu an eczanede 5-6 yerde kurşun izleri var. Emniyet gerekli görüntüleri aldı, ifadelerimize başvuruldu. Şikayetlerimizi yaptık ama bu şahıslar halen dışarıda geziyorlar" dedi.