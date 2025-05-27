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İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı

İstanbul Kağıthane'de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldı. Patlamada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı - Resim: 1

Olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli, eğlence mekanına el bombası attı.

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İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı - Resim: 2

Saldırıda patlamanın etkisiyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

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İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı - Resim: 3

Olay sonrası özel harekat polisleri, bomba imha ekipleri ve terörle mücadele ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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