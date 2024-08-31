İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar
İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'ne açılan kanocular, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Sporcuların mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar ekiplere haber verdi. Bir süre sonra kıyıya çıkan sporcular duruma şaşırarak gülmeye başladı.
İstanbul’daki Küçükçekmece Gölü’nde antrenman yapan kanocuların gölde mahsur kaldığını düşünen vatandaşlar, ekiplere ihbarda bulundu.
Avcılar Belediyesi Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezi’ndeki kürek takımı sporcuları, dün akşam saatlerinde antrenman yapmak için kano ile Küçükçekmece Gölü’ne açıldı.
Sporcular gölde antrenman yaparken hava karardı.
Sporcuları kürek çekerken görenler, gölde mahsur kaldığını ve yardım istediğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine Avcılar Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Gölü’ne sevk edildi.
Ayrıca Fatih ilçesindeki İstanbul İtfaiyesi Şehit Taner Çebi Su Altı Arama Kurtarma İstasyonu’ndan da ekip istendi.
Kıyıdan gelişmeleri izleyen ekipler, bir süre sonra sporcuların kıyıya doğru yaklaştığını görünce Su Sporları Merkezi’ne giderek, karaya çıkan sporcularla görüştü.