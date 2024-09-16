İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar
İstanbul Sultangazi'de şüpheli kutuyu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin incelediği kutudan pamuk ve kablo çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda sahipsiz kutuyu farkedenler polis ekiplerine ihbarda bulundu.
1 / 7
Olay yerine gelen ekipler, şüpheli kutunun etrafını çevirerek güvenlik önlemi aldı.
2 / 7
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında kutuda, pamuk ve kablolar olduğu öğrenildi.
3 / 7
Ekipler detaylı inceleme için paketi alarak polis merkezine götürdü.
4 / 7