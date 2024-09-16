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İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar

İstanbul Sultangazi'de şüpheli kutuyu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin incelediği kutudan pamuk ve kablo çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar - Resim: 1

Olay, saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda sahipsiz kutuyu farkedenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

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İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar - Resim: 2

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli kutunun etrafını çevirerek güvenlik önlemi aldı. 

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İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar - Resim: 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında kutuda, pamuk ve kablolar olduğu öğrenildi. 

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İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar - Resim: 4

Ekipler detaylı inceleme için paketi alarak polis merkezine götürdü. 

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