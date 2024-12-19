İstanbul'da el bombası paniği
Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombasına benzeyen bir cisim bulunması üzerine ekipler alarma geçti.
Kaynak: DHA
Olay saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda el bombasına benzeyen bir cisim görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Polis ekipleri yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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Kaldırımda bulunan el bombası benzeri cismi inceleyen bomba imha uzmanı, cismi kontrollü bir şekilde muhafaza altına aldı.
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Patlayıcı olup olmadığı belirlenemeyen, ancak dış görünüşü el bombasına benzeyen cisim incelenmek üzere Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Bomba imha uzmanının çalışmasının tamamlanmasının ardından yollar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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