İstanbul'da el bombası paniği

Olay saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda el bombasına benzeyen bir cisim görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Polis ekipleri yolları araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.