  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek

İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek

BEDAŞ, İstanbul'un 15 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte o ilçeler ve mahalleler...

Kaynak: Haber3.com
İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek - Resim: 1

İstanbul için elektrik kesintisi programı açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan listeye göre, 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Listede Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gazisomanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri yer alıyor. 

İşte 2 Kasım Cumartesi elektrik kesintisi programı:

1 / 52
İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek - Resim: 2
2 / 52
İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek - Resim: 3
3 / 52
İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek - Resim: 4
4 / 52