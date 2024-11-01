İstanbul'da elektrik kesintisi: 15 ilçeyi etkileyecek

İstanbul için elektrik kesintisi programı açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan listeye göre, 2 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Listede Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gazisomanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer ve Silivri yer alıyor.

İşte 2 Kasım Cumartesi elektrik kesintisi programı: