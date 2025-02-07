İstanbul'da eli bıçaklı psikopat polise saldırdı

Öte yandan saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde etrafı gözetleyen saldırganın bir süre sonra yaklaştığı polis aracının kapısını açtığı, ardından polislere saldırarak kaçtığı görülüyor. Saldırganın gün içerisinde polis ekiplerinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı, sürekli etrafı gözetlediği anlar da kameraya yansıdı. Çalışmalarda şüphelinin H.B. (26) olduğu tespit edildi. Saldırgan, olayda kullandığı bıçak ile İnönü Mahallesi'nde yakalanarak polis merkezine götürüldü.