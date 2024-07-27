İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı

Olay, saat 06.05 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi'ndeki Bahariye Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla rastgele 2 el ateş etti. Kurşunlar o sırada börekçiye gitmek için başka taksisinden inen sürücü Y.M.'nun bulunduğu araca isabet etti. Bu sırada meslektaşı İ.Y. ile kahvaltı yapmak için börekçiye gelen Y.M. büyük panik yaşadı.