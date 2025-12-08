İstanbul'da eli silahlı şehir eşkıyası korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı
İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettiren şüpheli kısa sürede yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.
Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etti. Şüpheliler M.K. ve H.K. kısa sürede yakalandı. (DHA)
