İstanbul'da en çok kar yağışı alacak ilçeler belli oldu
İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşecek. Çarşamba ve perşembe günü kar beklenirken, İstanbul'da en çok kar yağışı alacak ilçeler belli oldu.
İstanbul soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 6-8 derece birden düşecek. Peki en çok kar yağışı alacak ilçeler hangileri?
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NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hava tahminlerini NTV canlı yayınında anlattı.
"Asıl şimdi kış başlıyor." diye konuşan Çalışkan, "İstanbul'da hissedilen sıcaklık salı günü 1 derece, çarşamba -2 perşembe -4 olacak." dedi.
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"İstanbul'da bu akşam yağmur var, yarın akşam saatlerinde sulu kara dönmeye başlayacak." ifadelerini kullanan Çalışkan, "Çarşamba günü sulu karla kar yağışı arası bir yağış var." dedi.
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