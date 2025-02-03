İstanbul'da en çok kar yağışı alacak ilçeler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısı yaptı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 6-8 derece birden düşecek. Peki en çok kar yağışı alacak ilçeler hangileri?