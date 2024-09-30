İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı
İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının yeni bir sevgilisinin olduğunu öğrenen bir kişi silahla genç çifti takip edip kurşun yağdırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 18.15 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı.
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İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı.
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Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı
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. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.
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