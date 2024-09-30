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İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının yeni bir sevgilisinin olduğunu öğrenen bir kişi silahla genç çifti takip edip kurşun yağdırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı - Resim: 1

Olay, dün saat 18.15 sıralarında İstanbul'un Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Halit Efendi Sokak'ta yaşandı.

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İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı - Resim: 2

İddiaya göre, bir kişi eski kız arkadaşının yeni sevgilisi olduğunu öğrendi ve bu duruma sinirlenerek onları takip etmeye başladı. 

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İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı - Resim: 3

Akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, bulundukları araçta gördüğü anda yanlarına gitti. Eski sevgili, yanında bulunan silahla ikiliye ateş ederek uzaklaştı

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İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı - Resim: 4

. Silahlı saldırıda eski kız arkadaş bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

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