İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar

Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.