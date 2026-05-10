İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Beyoğlu’nda bir süredir haber alınamayan 30 yaşındaki H.B., ağabeyi tarafından evinde ölü bulundu. Kalbinden vurulduğu belirlenen gencin, ölmeden önce Apple hesabı üzerinden ağabeyini vasi olarak tayin ettiği ve bilgisayarının "su ürünleri okuyan Afrikalı birine" verilmesi için not bıraktığı belirlendi.
Olay, 5 Ekim Pazartesi günü saat 19.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H. B. bir süredir haber alamadığı kardeşinin evine yedek anahtarla girdi. Ağabey B., kardeşi H.B.’ı evin salonunda bulunan koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.B.’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KALBİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde H.B.’ın kalbinden vurulduğu belirlendi. B.’ın el tırnaklarında herhangi bir kalıntı bulunmadığı, vücudunda ise darp ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Evin kapı ve pencerelerinde ise herhangi bir zorlama olmadığı tespit edildi.
'BİLGİSAYARIM AFRİKALI BİRİNE VERİLSİN'
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında koltuğun yanında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişeklerle, koltuğun altında ise boş kovan ve küllük içerisinde ise fişek bulundu. Ayrıca H.B.’a ait olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar kutusunun üzerinde ise, 'Afrikalı birine verilsin, su ürünleri okuyan' şeklinde yazılmış not olduğu görüldü.
YAKLAŞIK 7 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda H.B.’ın poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' başta olmak üzere toplam 11 suç kaydı olduğu öğrenildi. Ağabeyi H. B.’ın ise kardeşinden haber alamayınca eve geldiğini, kapıyı kendi yedek anahtarıyla açtığını ve kardeşini hareketsiz halde bulduğunu, kardeşinin husumetlisi olmadığını ve 6-7 ay önce cezaevinden çıktığını söylediği öğrenildi.