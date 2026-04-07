İstanbul'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin saldırı hazırlığı kamerada
İstanbul Levent'te polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 3 teröristin saldırı öncesi hazırlık yaptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı.
Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan saldırganlarının sorgularının sürdüğü öğrenildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan saldırıyla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi daha olay yerine yakın bölgede gözaltına alındı. Olaya ilişkin gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e yükseldi.
TERÖRİSTLERİN SALDIRI HAZIRLIĞI KAMERADA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin saldırı öncesi beyaz otomobil ile olay yerine geldikleri ve hazırlık yaptıkları anlar yer aldı. (DHA)