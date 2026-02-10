İstanbul'da ev yapımı bombayla saldırı anı kamerada
İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz ay düzenlenen bombalı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 2'si çocuk yaşta 4 şüpheli gözaltına alınırken saldırganların bombayı internet üzerinden seyrettikleri videoları izleyerek hazırladıkları ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı saatli bomba koyarak patlatan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin bombayı internet üzerinden seyrettikleri videoları izleyerek hazırladıkları öğrenilirken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Destegül sokak ile Yeni Sokak'ın kesişiminde 27 Ocak'ta büyük bir patlama meydana geldi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından yangın çıktı.
