  4. İstanbul'da ev yapımı bombayla saldırı anı kamerada!

İstanbul'da ev yapımı bombayla saldırı anı kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz ay düzenlenen bombalı saldırıya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak 2'si çocuk yaşta 4 şüpheli gözaltına alınırken saldırganların bombayı internet üzerinden seyrettikleri videoları izleyerek hazırladıkları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı saatli bomba koyarak patlatan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bombayı internet üzerinden seyrettikleri videoları izleyerek hazırladıkları öğrenilirken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Destegül sokak ile Yeni Sokak'ın kesişiminde 27 Ocak'ta büyük bir patlama meydana geldi. 

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından yangın çıktı. 

