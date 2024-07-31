İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde

Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü Eyüpsultan Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri Mesut H.'nin silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Şüphelinin kaldığı adrese Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.