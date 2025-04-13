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İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti

İstanbul Üsküdar'da iki mahalle sakini arasında başlayan "evimin önüne çöp attın" tartışması kanlı bitti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti - Resim: 1

Olay, saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.H. ile komşusu arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine K.H., girdiği restoranda, kendisini takip ettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı.

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İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti - Resim: 3


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da evimin önüne çöp attın cinayeti - Resim: 4

Ağır yaralanan K.H., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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