İstanbul'da evlat dehşeti: Mal paylaşımı kavgasında babasını bıçakladı
İstanbul Sarıyer'de mal paylaşımı nedeniyle arasında anlaşmazlık bulunan E.Ş. ile babası B.Ş. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. E.Ş., babasını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan şüphelinin, ''Balık poşetinden biraz su aktı, babam bu yüzden bağırıp saldırdı. Dışarıda malum olay gerçekleşti, pişmanım'' dediği öğrenildi.
Olay, 23 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba ve oğlu arasında uzun süredir devam eden mal paylaşımında anlaşmazlık çıktı. Olay günü evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada E.Ş. (35) babası B.Ş.’yi (62) sırtından bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. B.Ş. ardından ambulansla Seyrantepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. B.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAKALANDI
Diğer yandan çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş.’yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan E.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş. çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş.’nin poliste 9, babası B.Ş.’nin ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
'ALKOLLÜ OLDUĞUNDA BENİ EVDEN KOVUYORDU'
E.Ş. ifadesinde, "Babamla birlikte aynı evde ikamet etmekteyiz. Babam ile daha önceden aramızda kendisinin alkol kullanımından dolayı tartışmalarımız olmuş, hatta bu tartışmalardan dolayı aramızda adli olaylar meydana gelmiş ve kendisi benim hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Şu an devam eden herhangi bir tedbir kararı bulunmamaktadır. Yine geçmiş zamanlarda çocuklarımın yanında bana hakaret etmesi ya da küçük düşürücü söylemlerde bulunması sebebiyle aramızda tartışmalar olmuş ve beni sürekli yanında istemeyip alkollü olduğundan dolayı beni bulunduğum evden kovuyordu. Eşim şahit olmuştur olaya" dedi.